Леднев - лучший игрок года в Заре

Болельщики признали игрока лучшим футболистом года.

Полузащитник Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком года по версии болельщиков, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Беседин и Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы

Футболист Зари Богдан Леднев в голосовании обошел Богдана Михайличенко и Никиту Шевченко.

Отметим, что Леднев сумел отличиться девять раз в 16 матчах УПЛ. В Лиге Европе футболисту удалось отличиться один раз в пяти матчах.

Напомним, что Леднев выступает за луганский клуб на правах аренды из киевского Динамо.