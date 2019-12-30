Леднев - лучший игрок года в Заре
Болельщики признали игрока лучшим футболистом года.
Полузащитник Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком года по версии болельщиков, об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Футболист Зари Богдан Леднев в голосовании обошел Богдана Михайличенко и Никиту Шевченко.
Богдан Леднев – игрок года!https://t.co/TBCxI3AoN2 pic.twitter.com/bXpxZk7zgM— FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) December 30, 2019
Отметим, что Леднев сумел отличиться девять раз в 16 матчах УПЛ. В Лиге Европе футболисту удалось отличиться один раз в пяти матчах.
Напомним, что Леднев выступает за луганский клуб на правах аренды из киевского Динамо.
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