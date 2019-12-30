Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Леднев - лучший игрок года в Заре

Комментариев: 0
Болельщики признали игрока лучшим футболистом года.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря

Полузащитник Зари Богдан Леднев признан лучшим игроком года по версии болельщиков, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Читай также: Беседин и Леднев - в топ-10 лучших молодых бомбардиров Европы

Футболист Зари Богдан Леднев в голосовании обошел Богдана Михайличенко и Никиту Шевченко.

Отметим, что Леднев сумел отличиться девять раз в 16 матчах УПЛ. В Лиге Европе футболисту удалось отличиться один раз в пяти матчах.

Напомним, что Леднев выступает за луганский клуб на правах аренды из киевского Динамо.

Поделись:
Теги: Богдан Леднев, Заря Луганск, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь