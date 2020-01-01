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Динамо интересуется услугами лучшего бомбардира чемпионата Хорватии

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Мирко Марич может перебраться в столичный клуб.
Мирко Марич
Мирко Марич
Getty Images

Киевское Динамо хочет подписать нападающего хорватского Осиека Мирко Марича.

Футболист является лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата страны. На его счету 14 голов и пять результативных передач в 19 матчах.

Вашему вниманию видео лучших моментов с участием Марича:

Ранее Марич играл за боснийский Широки Бриег, загребский Локомотив и венгерский Фехервар. Футболист также сыграл два товарищеских матча за сборную Хорватии.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает трансфер игрока в четыре миллиона евро.

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Теги: футбол, Динамо, Мирко Марич
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