Динамо назвало сумму, за которую готово продать часть прав на Дерлиса Гонсалеса
Услугами футболиста интересуется клуб из Парагвая.
Руководство Динамо назвало сумму, за которую может продать 50% прав на полузащитника Дерлиса Гонсалеса, сообщает Radio Monumental 1080 АМ.
Источник утверждает, что в услугами футболиста интересуется Олимпия Асунсьон. “Бело-синие“ согласны продать 50% прав на Гонсалеса за пять миллионов евро.
На данный момент Дерлис Гонсалес на правах аренды выступает за бразильский Сантос. Контракт Гонсалеса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Дерлиса Гонсалеса в Олимпию может не состояться.
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