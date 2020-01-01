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Динамо назвало сумму, за которую готово продать часть прав на Дерлиса Гонсалеса

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Услугами футболиста интересуется клуб из Парагвая.
Дерлис Гонсалес
Дерлис Гонсалес
ФК Динамо Киев

Руководство Динамо назвало сумму, за которую может продать 50% прав на полузащитника Дерлиса Гонсалеса, сообщает Radio Monumental 1080 АМ.

Источник утверждает, что в услугами футболиста интересуется Олимпия Асунсьон. “Бело-синие“ согласны продать 50% прав на Гонсалеса за пять миллионов евро.

На данный момент Дерлис Гонсалес на правах аренды выступает за бразильский Сантос. Контракт Гонсалеса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Дерлиса Гонсалеса в Олимпию может не состояться.

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Теги: футбол, Динамо, Дерлис Гонсалес
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