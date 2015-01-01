Алан Патрик может покинуть Шахтер

Услугами бразильца интересуются на родине.

Полузащитник Шахтера Алан Патрик может перейти в бразильский Фламенго, сообщает журналист Ренату Роваи на своей странице в Twitter.

Команда хочет укрепить свой состав перед началом сезона и интересуется услугами бразильца.

Отметим, что Алан Патрик уже выступал за Фламенго на правах аренды с июня 2015 по декабрь 2016 года.

Действующий контракт футболиста с Шахтером рассчитан до июня 2022 года.

В этом сезоне Алан Патрик сыграл 21 матч за Шахтер, где забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет выкупить игрока Шахтера.