Алан Патрик может покинуть Шахтер
Услугами бразильца интересуются на родине.
Полузащитник Шахтера Алан Патрик может перейти в бразильский Фламенго, сообщает журналист Ренату Роваи на своей странице в Twitter.
Команда хочет укрепить свой состав перед началом сезона и интересуется услугами бразильца.
Отметим, что Алан Патрик уже выступал за Фламенго на правах аренды с июня 2015 по декабрь 2016 года.
Действующий контракт футболиста с Шахтером рассчитан до июня 2022 года.
В этом сезоне Алан Патрик сыграл 21 матч за Шахтер, где забил четыре гола и отметился пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб хочет выкупить игрока Шахтера.
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