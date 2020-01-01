Русин: Я хочу стать лидером Динамо
Нападающий киевского Динамо Назарий Русин подвел итоги года.
“Конечно, я обрадовался возвращению в Динамо. Этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол.
Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.
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Заря будет главным конкурентом Динамо? Сейчас тяжело сказать, ведь наверняка сотворить сенсацию мечтают и Десна с Александрией, но то, что луганчане будут среди соискателей второго места, я в этом не сомневаюсь.
С каждым месяцем Заря становится сильнее, они еще себя покажут. Правда, я буду находиться по другую сторону баррикад (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с киевским Динамо и победами этой команды“, - рассказал Русин.
Напомним, что Русин досрочно вернулся в киевский клуб.
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