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Русин: Я хочу стать лидером Динамо

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Воспитанник киевского клуба вернулся с аренды.
Назарий Русин
Назарий Русин
instagram.com/nazariyrusyn31/

Нападающий киевского Динамо Назарий Русин подвел итоги года.

“Конечно, я обрадовался возвращению в Динамо. Этот клуб дал мне многое, здесь я узнал, что такое взрослый футбол.

Я не только хочу закрепиться в составе бело-синих, но и стать лидером команды, как бы это громко не звучало.

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Заря будет главным конкурентом Динамо? Сейчас тяжело сказать, ведь наверняка сотворить сенсацию мечтают и Десна с Александрией, но то, что луганчане будут среди соискателей второго места, я в этом не сомневаюсь.

С каждым месяцем Заря становится сильнее, они еще себя покажут. Правда, я буду находиться по другую сторону баррикад (улыбается). Сейчас все мои мысли связаны с киевским Динамо и победами этой команды“, - рассказал Русин.

Напомним, что Русин досрочно вернулся в киевский клуб.

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Теги: Назарий Русин, Динамо Киев, УПЛ, футбол
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Источник: zbirna.com

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