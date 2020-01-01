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Беседин: Нужно быть реалистом, отрыв от Шахтера слишком большой

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Киевский клуб должен будет отыграть 14 очков.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал борьбу с Шахтером за чемпионство.

“Мы отстаем, но считаю, в каждом чемпионате нужно выжимать максимум. Понятно, что будем бороться до конца, но скажем откровенно: отрыв очень большой. Я реалист, и, думаю, все понимают, что отыграть его будет трудно.

А при нынешней ситуации с арбитрами, федерацией и т. д. - еще труднее. Считаю, нужно сделать максимум: выиграть Кубок Украины, выйти из группы в Лиге Европы (прим. - интервью было записано до окончания группового этапа), а в чемпионате набрать как можно больше очков в матчах и вплотную приблизиться к первому месту.

Если мы это сделаем, будет неплохо. Конечно, чемпионство важно, оно позволяет напрямую попасть в групповой этап Лиги чемпионов.

Жаль, что отпустили Шахтер далеко вперед. Но мы сами в этом виноваты“, - рассказал Беседин для клубного журнала Динамо.

Ранее Беседин прокомментировал скандальный матч Шахтера и Динамо, где поединок был остановлен из-за расизма.

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