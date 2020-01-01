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Беседин - о расизме: Игроки не должны обижаться на то, что кричат с трибун

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Футболисты должны играть в футбол, а не слушать болельщиков.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Артем Беседин поделился мнением о расизме в матче Шахтер - Динамо.

“Откровенно говоря, это была моя самая отвратительная игра за всю жизнь. Я вышел на замену во втором тайме, когда уже не было никакого футбола: команды ушли с поля, потом вышли на поле.

Бразильцы Шахтера валяются, Тайсон вообще плачет. Впервые столкнулся с подобным, поэтому толком не поиграл. Ну, кричат ​​тебе что-то с трибуны - пусть кричат. Они могут и твоих родителей, жену или семью ругать - им этого никто не запретит. Это же болельщики, кто-то может быть нетрезвый.

Поэтому игрокам обижаться на то, что кричат ​​с трибуны, и плакать, а арбитру уводить команду с поля, считаю, неправильно. Если ты футболист, то должен играть в футбол, А не слушать, что кричат ​​с трибун, или плакать.

В адрес Тайсона, возможно, никто не шутил, но если честно, я вообще не понимаю, как он услышал то, что ему кричали.

Когда играешь в футбол, слышать, что происходит на трибунах, очень трудно - нужно специально прислушиваться“, - сказал Беседин для клубного журнала Динамо.

Напомним, что ранее Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, расизм, Тайсон, Шахтер Донецк, УПЛ
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