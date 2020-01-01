Бондаренко вернется в Шахтер
Украинец играет за Витории Гимарайнш на правах аренды.
Витория Гимарайнш вернет донецкому Шахтеру арендованного защитника Валерия Бондаренко в летнее трансферное окно, сообщает O Jogo.
Отмечается, что португальская команда хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе.
Кроме того, украинец так и не смог завоевать место в основе, сыграв только в трех матчах чемпионата Португалии.
В середине октября футболист получил травму руки, из-за которой пропустил почти два месяца.
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