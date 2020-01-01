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Бондаренко вернется в Шахтер

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Украинец играет за Витории Гимарайнш на правах аренды.
Валерий Богдаренко
Валерий Богдаренко
ФК Шахтер Донецк

Витория Гимарайнш вернет донецкому Шахтеру арендованного защитника Валерия Бондаренко в летнее трансферное окно, сообщает O Jogo.

Отмечается, что португальская команда хочет сократить количество арендованных футболистов в своем составе.

Кроме того, украинец так и не смог завоевать место в основе, сыграв только в трех матчах чемпионата Португалии.

В середине октября футболист получил травму руки, из-за которой пропустил почти два месяца.

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Теги: футбол, Валерий Бондаренко, Шахтер, Витория Гимарайнш
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