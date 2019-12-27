Экс-защитник Таврии: Когда увидел непонятных зеленых человечков - собрал вещи и уехал домой

Юрий Габовда признался, что ему было страшно.

Бывший защитник Таврии Юрий Габовда рассказал, как он покидал команду после начала оккупации полуострова.

“Период Олега Лужного в Таврии был очень классным. У нас отличный коллектив был. 2012-2013 годы. Как только началось, я буквально через неделю уехал из Таврии, позвонил агенту. У меня был контракт еще на полтора года.

Это было во время сезона. Мы собирались как раз на зимние сборы в Турцию. И я остался в Симферополе. Затем поговорил с агентами, поговорили с клубом, чтобы меня отпустили. Мы написали документ, по которому они должны были отдать мне определенные средства. Пожали руки - и я поехал домой в Карпаты.

Я не хотел там находиться в такое время, когда в один прекрасный день ты едешь на тренировку, а весь город перекрыт непонятными зелеными человечками. Я поехал домой. Страшно было - вертолеты летали над тобой. Какая паника была. Я собрал вещи и уехал домой“, - заявил футболист в интервью Sport Traveler UA.

Отметим, что сейчас Юрий Габовда защищает цвета венгерского Галадаша.