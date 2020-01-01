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Красотка пятницы: очаровательная украинка, которой сделал предложение Лунин

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Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию милую Анастасию Томазову.

Анастасия Томазова
Анастасия Томазова
instagram.com/nastasica13/

Анастасия Томазова - украинка, которая является девушкой голкипера Андрея Лунина. Девушке 24 года, она родилась и выросла в Днепре.

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По образованию Анастасия - архитектор-дизайнер. Красотка любит рисовать и постоянно ходит в тренажерный зал, поддерживая себя в отличной форме. Ее любимая команда - донецкий Шахтер.

С Луниным девушка познакомилась в интернете, когда он только начинал свою карьеру в ФК Днепр. Недавно Андрей сделал своей возлюбленной предложение прямо на футбольном поле Вальядолида - клуба, за который Лунин сейчас играет на правах аренды.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была роскошная кикбоксерша, на которую запал форвард Эвертона.

 

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Теги: Андрей Лунин, футбол, Украина, вне игры, девушка, фото, Красотка пятницы
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