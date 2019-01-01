Динамо оштрафовали за поведение фанатов на матче против Десны

Черниговский клуб также подвергся наказанию от КДК УАФ.

Фанаты Динамо во время матча против Десны t.me/wbc_kyiv

В четверг, 26 декабря, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола, по результатам которого было принято решение наказать два клуба УПЛ за поведение их фанатов.

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Инциденты с ненадлежащим поведением болельщиков были зафиксированы на матче 18-го тура чемпионата Украины Десна - Динамо.

В связи с этим черниговский клуб оштрафовали на сумму 100 тысяч гривен, а также было принято решение закрыть фанатский сектор на следующий домашний матч УПЛ.

Киевское Динамо в качестве меры наказания получило штраф в размере 300 тысяч гривен.

Напомним, Динамо обыграло Десну со счетом 1:0. Смотрите видео гола и обзор этого поединка.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба.