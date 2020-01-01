Турецкий клуб хочет выкупить игрока Шахтера
Нападающий "горняков" может остаться в Турции.
Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренде выступает за турецкий Газиантеп, может остаться в клубе, об этом сообщает Fanatik.
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По информации источника, руководство Газиантепа очень довольно выступлениями нападающего. Турецкий клуб намерен выкупить игрока у “горняков“.
Отметим, что в текущем сезоне Кайоде провел 14 матчей, в которых сумел забить 7 голов.
Ранее сообщалось, что Бавария не будет покупать Тете.
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