Турецкий клуб хочет выкупить игрока Шахтера

Нападающий "горняков" может остаться в Турции.

Футболист донецкого Шахтера Оларенваджу Кайоде, который на правах аренде выступает за турецкий Газиантеп, может остаться в клубе, об этом сообщает Fanatik.

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По информации источника, руководство Газиантепа очень довольно выступлениями нападающего. Турецкий клуб намерен выкупить игрока у “горняков“.

Отметим, что в текущем сезоне Кайоде провел 14 матчей, в которых сумел забить 7 голов.

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