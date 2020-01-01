Стало известно, с кем сыграет Динамо на первом сборе

Подопечные Алексея Михайличенко проведут шесть спаррингов в Турции.

Киевское Динамо назвало своих соперников на первом тренировочном зимнем сборе в Турции (Белек), который пройдет с 15 по 28 января.

“Бело-синие“ примут участие в товарищеском турнире Gloria Cup, в рамках которого сыграют с Вардаром (21 января) и Хайдуком (24 января).

Кроме того, Динамо проведет еще четыре контрольных матча: против Легии (19 января), Нефтчи (20 января), брестского Динамо (27 января) и Кайрата (28 января).

Пресс-служба столичного клуба отмечает, что соперники и даты матчей еще могут измениться.