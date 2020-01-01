Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Стало известно, с кем сыграет Динамо на первом сборе

Комментариев: 0
Подопечные Алексея Михайличенко проведут шесть спаррингов в Турции.
Динамо проведет подготовительный сбор в Турции
Динамо проведет подготовительный сбор в Турции
ФК Динамо Киев

Киевское Динамо назвало своих соперников на первом тренировочном зимнем сборе в Турции (Белек), который пройдет с 15 по 28 января.

“Бело-синие“ примут участие в товарищеском турнире Gloria Cup, в рамках которого сыграют с Вардаром (21 января) и Хайдуком (24 января).

Кроме того, Динамо проведет еще четыре контрольных матча: против Легии (19 января), Нефтчи (20 января), брестского Динамо (27 января) и Кайрата (28 января).

Пресс-служба столичного клуба отмечает, что соперники и даты матчей еще могут измениться.

Поделись:
Теги: футбол, Динамо, подготовительные сборы
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь