Экс-игрок Динамо: Мы тренировались под звуки выстрелов

Нигериец вынужден был покинуть Динамо.

Экс-футболист Динамо Браун Идейе рассказал подробности своего ухода из киевского клуба.

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“Это правда, что мы тренировались под звуки выстрелов. Я находился в центре войны, был очень испуган. Сцены были очень страшными. Первое, что я сделал, - забрал семью и уехал в США.

Со стороны Динамо не возникало ни малейшей жалобы. Ко мне отнеслись с большим профессионализмом, но мне пришлось уйти.

Как можно было спать? Поэтому мне пришлось обратиться к владельцу клуба, который жил в Монако.

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Изначально он даже слышать не хотел, что я хочу уйти. Он думал, что это желание агента заработать деньги, ведь тогда я был лучшим бомбардиром Динамо.

У команды были проблемы с атакой, был другой форвард, который не сумел адаптироваться.

Человек не можете жить без своей семьи и жить в таких условиях. Я это сделал не ради денег. Это был вопрос безопасности. Президент это понял и я ушел“, - цитирует Идейе Sfina.

Напомним, что Идейе покинул Динамо в 2014-м году.