Полузащитник Зари - лучший игрок чемпионата Украины в декабре

Болельщики отметили Богдана Михайличенко.

Полузащитника луганской Зари Богдана Михайличенко признали лучшим игроком УПЛ в декабре, сообщает официальный сайт чемпионата Украины.

Футболист одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 38% голосов. Михайличенко обошел нападающего Динамо Артема Беседина (30%), защитника Мариуполя Даву (17%).

В этом сезоне Михайличенко провел 22 матча за Зарю во всех турнирах, где отдал четыре результативные передачи.

Напомним, лучшим тренером месяца в УПЛ стал наставник Зари Виктор Скрипник.