Полузащитник Зари - лучший игрок чемпионата Украины в декабре
Болельщики отметили Богдана Михайличенко.
Полузащитника луганской Зари Богдана Михайличенко признали лучшим игроком УПЛ в декабре, сообщает официальный сайт чемпионата Украины.
Футболист одержал победу в голосовании болельщиков, набрав 38% голосов. Михайличенко обошел нападающего Динамо Артема Беседина (30%), защитника Мариуполя Даву (17%).
В этом сезоне Михайличенко провел 22 матча за Зарю во всех турнирах, где отдал четыре результативные передачи.
Напомним, лучшим тренером месяца в УПЛ стал наставник Зари Виктор Скрипник.
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