Скрипник стал лучшим тренером месяца в УПЛ

Наставник Зари получил 57% голосов болельщиков.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил звание лучшего тренера чемпионата Украины в декабре, сообщает официальный сайт организации.

Украинский специалист получил 58% голосов, в то время как за Александра Рябоконя (Десна) проголосовали 22%.

На третьем и четвертом местах расположились Александр Бабич (Мариуполь) - 11% и Егише Меликян (Львов) - 10%.

На данный момент Заря занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.