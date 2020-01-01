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Скрипник стал лучшим тренером месяца в УПЛ

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Наставник Зари получил 57% голосов болельщиков.
Виктор Скрипник
Виктор Скрипник
Getty Images

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник получил звание лучшего тренера чемпионата Украины в декабре, сообщает официальный сайт организации.

Украинский специалист получил 58% голосов, в то время как за Александра Рябоконя (Десна) проголосовали 22%.

На третьем и четвертом местах расположились Александр Бабич (Мариуполь) - 11% и Егише Меликян (Львов) - 10%.

На данный момент Заря занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Украины.

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Теги: футбол, Виктор Скрипник, чемпионат Украины, УПЛ, Заря
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