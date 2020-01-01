Тренер Динамо U-19: Система, которая существует в клубе, достаточно хорошо работает

Игорь Костюк отметил, что у молодежи сейчас благоприятное время, чтобы получать шанс в первой команде.

Старший тренер Динамо U-19 Игорь Костюк поделился своим мнением о футболистах, которые проходят клубную академию.

“Цитаишвили, Попов, Миколенко, Шепелев, Цыганков, Беседин - футболисты, которые прошли через клубную академию, и мы принимали непосредственное участие в их воспитании. Плюс чемпионами мира стали восемь футболистов, с которыми мы также работали. С кем-то больше, с кем-то чуть меньше. Но та система, которая существует в клубе, достаточно хорошо работает. Всегда есть игроки, которые готовы стучаться в первую команду.

Второй момент - это как тренеры первой команды оценивают их талант, перспективу, видят в них игроков основы. У каждого тренера - свое мнение.

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На сегодняшний день для юных футболистов благоприятное время, потому что клуб выбрал такой вектор доверять молодежи. Это благоприятная почва, чтобы расти и, в результате, оказаться в первой команде. Мы об этом все время напоминаем игрокам.

Что касается талантливых ребят, то все это меняется в юношеском футболе. Те, кто были талантливы, но не умеют слушать и выполнять, останавливаются в развитии. И наоборот, менее талантливые, но трудолюбивые, которые готовы работать, слушать, анализировать ошибки - растут и добиваются больших результатов“, - приводит слова Костюка пресс-служба Динамо.

Напомним, Динамо сыграет в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, где соперником “бело-синих“ будет Динамо Загреб.