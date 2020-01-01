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Милевский сыграет против киевского Динамо

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Команда Артема Милевского проведет товарищеский матч с "бело-синими".
Артем Милевский
Артем Милевский
instagram.com/dynamobrest/

Основной состав Динамо-Брест проведет тренировочный сбор в турецком городе Белек с 20 января по 3 февраля.

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Как сообщает официальный сайт клуба, в рамках подготовки команда проведет товарищеские матчи против двух украинских клубов - Мариуполя (24 января) и Динамо Киев (27 января).

Таким образом, Артем Милевский, выступающий сейчас в Динамо-Брест, сыграет против своего бывшего клуба.

Также в программе команды из Беларуси спарринги со Слованом (Братислава) и Крыльями Советов (Самара, Россия).

Ранее Артем Милевский заявил, что игрокам киевского Динамо нужно откинуть мысли о Мальдивах и Дубаях.

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Теги: Артем Милевский, Динамо-Брест, спарринг, Динамо Киев, футбол, товарищеский матч
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