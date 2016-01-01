Алиев - Суркису: Я повзрослел, поумнел, как он говорил

Экс-игрок киевского Динамо засветила в видео на новом YouTube-канале Артема Милевского.

Бывший полузащитник сборной Украины и киевского Динамо Александр Алиев стал одним из участников первого выпуска на YouTube-канале Артема Милевского. В видео Алиев передал привет президенту Динамо Игорю Суркису, а также рассказал о своей жизни.

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“Я давно не отдыхаю, ничего. Зато кент приехал, я с ним отдыхаю. Прекрасный бар, прогуляться, пообщаться - вот это я люблю. А то, по молодости привет. Передаю привет Игорю Суркису. Повзрослел, поумнел, как он говорил, и гуляю в парке.

Я уже из этого вырос. Уже оно не то. Зачем оно мне надо? Могу, когда увижу кентов. Посидим, погуляем, все. А это мне уже неинтересно. У меня есть дети. Самое главное - провести время с детьми. Вот этого я хочу“, - сообщил Алиев.

Напомним, Артем Милевский создал свой YouTube-канал под названием Миля.