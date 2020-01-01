Никита Шевченко: Заря в следующем году выйдет в Лигу чемпионов

Луганский клуб намерен вести борьбу за место сыграть в Лиге чемпионов.

Вратарь луганской Зари Никита Шевченко подвел итоги осенней части сезона.

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“Считаю, это полугодие, однозначно, можно занести нам в актив. Да, в команде произошли изменения, пришел новый тренер, начался новый футбол, произошел новый виток у Зари.

В эти полгода мы показали довольно хороший уровень игры и результата.

Были мысли о борьбе за второе место. Еще несколько лет назад это было, казалось бы, недостижимой задачей. Но, и опять же, не хочу забегать вперед. Закончится чемпионат и тогда будем смотреть.

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Да, чемпионат сейчас уравнялся за исключением Шахтера у которого сейчас солидный отрыв. Шансы были и мы ими воспользовались. Еще ничего не закончилось и работы предстоит проделать еще очень много.

Неприятно было остановиться в шаге от группы. Эспаньол - хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу Чемпионов“, - приводит слова Шевченко пресс-служба клуба.

Отметим, что ранее директор Зари поделился мнением по поводу борьбы в УПЛ.