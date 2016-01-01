Павелко: Сборная Франции без особых уговоров согласилась с нами сыграть

Авторитет украинского футбола вырос.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал подробности переговоров о проведении товарищеских матчей между сборной Украины и командами Польши и Франции.

“Переговоры с поляками велись заранее. С французами действительно договорились в Румынии. После жеребьевки на Евро-2020 они сообщили нам, что матч пройдет на главном стадионе страны, Стад де Франс. Если честно, я с огромным интересом жду этого поединка.

То, что сборная Франции в статусе лучшей команды мира без особых уговоров согласилась с нами сыграть, говорит о том, что авторитет украинского футбола вырос.

До этого такие сборные были у нас в соперниках только в официальных матчах.

Рост авторитета упрощает нам поиск топовых соперников и для молодежной сборной. В мае, например, она сыграет с Португалией в рамках турнира Валерия Лобановского, а после этого мы договорились о выездом спарринге с Италией“, - приводит слова Павелко пресс-служба УАФ.

Отметим, что ранее Павелко рассказал о том, как ему Суркис мешал попасть в исполком УЕФА.