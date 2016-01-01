Караваев: Сборная в 2016 и сейчас - абсолютно разные команды

Игроки национальной команды будут тщательно готовиться к каждому сопернику на Евро-2020.

Защитник Динамо Киев Александр Караваев поделился мнением по поводу своей игры в составе сборной Украины.

“Безусловно, мы хотели быть участниками чемпионата Европы. Думаю, с другими мыслями не нужно вообще выходить на старт отборочной кампании.

С каждым успешным матчем добавлялось уверенности, отсюда и такие хорошие результаты. Не скажу, что теперь нам безразлично, с кем играть на Евро, но то, что не будет опасений перед любым соперником, - это точно.

Матч против Португалии - лучший момент в карьере. то именно те ощущения, ради которых и хочется тренироваться и играть в футбол.

Мы выполнили поставленную задачу - и перед нами уже было новое. Но когда есть идея и цели и тебе удается достигать их, то хочется делать это постоянно.

Могу сказать, что сборная тогда и сейчас - это две разные команды: другие идеи, другой подход, другая атмосфера“, - цитирует футболиста клубный журнал Динамо.

Отметим, что ранее Караваев рассказал об изменениях в команде после смены тренерского штаба.