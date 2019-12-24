Павелко: Суркис всячески препятствовал тому, чтобы я оказался в исполкоме УЕФА

Президенту УАФ мешали попасть в исполком УЕФА.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал подробности того, как избирался в исполком УЕФА.

Можно говорить, что избрание вас в исполком УЕФА - это признание вашей работы в Украине на международном уровне?

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“Особенно учитывая то, какую работу мой предшественник из Украины в исполкоме УЕФА (Григорий Суркис - прим.) проводил для того, чтобы меня там не было.

Ведь информационная война против меня началась еще до финалов мужской и женской Лиги чемпионов, которые прошли в Киеве, и продолжается до сих пор.

Сейчас в исполком УЕФА невозможно попасть по принципу преемственности, чьей-то квоте или протекции. Поэтому я горжусь, что моя работа и работа всей нашей команды в Украинской ассоциации футбола была так высоко оценена в УЕФА.

Горжусь тем, что стал первым представителем Украины, избранным в исполком УЕФА напрямую, без неких маленьких хитростей в виде кооптированного членства, как было в прошлом“, - рассказал Павелко.

Напомним, что Павелко был избран главой комитета УЕФА.