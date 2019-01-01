Караваев: Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке
Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть.
Изменились ли мои функции на поле после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко? В общем - нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы.
Я не сторонник теории “Главное - ноль сзади, а возможность забить в атаке обязательно будет“. Но должен согласиться, что когда ты знаешь, что позади у тебя все в порядке, то и вперед лучше играешь, и больше моментов возникает для голевых атак.
Сейчас мне комфортнее играть в защите, поскольку именно на этой позиции чаще выступаю последний год. Но если действие в средней линии, также никакого дискомфорта не чувствую, так как играл на этой позиции в течение всей профессиональной карьеры“, - цитирует футболиста клубный журнал Динамо.
Ранее Караваев оценил осеннюю часть чемпионата Украины в сезоне-2019/20.
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