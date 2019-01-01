Караваев: Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке

Футболист признался, что ему нравится играть на позиции защитника.

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал, на какой позиции ему комфортнее всего играть.

Изменились ли мои функции на поле после того, как вместо Александра Хацкевича пришел Алексей Михайличенко? В общем - нет. Нужно отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Конечно, многое зависит и от того, на какой именно позиции я выхожу играть, но требования более или менее одинаковы.

Я не сторонник теории “Главное - ноль сзади, а возможность забить в атаке обязательно будет“. Но должен согласиться, что когда ты знаешь, что позади у тебя все в порядке, то и вперед лучше играешь, и больше моментов возникает для голевых атак.

Сейчас мне комфортнее играть в защите, поскольку именно на этой позиции чаще выступаю последний год. Но если действие в средней линии, также никакого дискомфорта не чувствую, так как играл на этой позиции в течение всей профессиональной карьеры“, - цитирует футболиста клубный журнал Динамо.

Ранее Караваев оценил осеннюю часть чемпионата Украины в сезоне-2019/20.