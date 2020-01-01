Караваев: Пока есть шансы на чемпионство, мы будем бороться и играть до последнего

Защитник Динамо рассказал о задачах команды.

Защитник Динамо Александр Караваев оценил осеннюю часть чемпионата Украины в сезоне-2019/20.

“Дался ли мне переход в Динамо безболезненно? У меня не было особых переживаний относительно своего перехода в Динамо. Здесь очень дружный коллектив, все помогали сразу, как только пришел в команду. Знакомиться не пришлось: с половиной динамовцев играл за национальную сборную, с половиной - много раз пересекался в матчах отечественного чемпионата.

Конечно, были моменты, когда приходилось тяжело. Прошел матч, на следующий день восстановление, а затем снова самолет - и очередной поединок. Но когда у тебя постоянно игры, то твой организм привыкает к такому ритму, и становится значительно легче играть.

Есть ли поединок в этом сезоне, за который стыдно перед болельщиками? Конечно, это первый матч против Брюгге, в котором мы уступили с минимальным счетом (0:1). Также в этом контексте приходят в голову матчи чемпионата, где мы теряли очки там, где не имели права этого делать. Вспомнить хотя бы домашние матчи с Олимпиком (1:1), Десной (1:2) и Карпатами (1:1).

Шансы на чемпионство? Пока есть шансы, мы будем бороться и играть до последнего. В любом случае нужно выходить на каждый матч с задачей победить ради той многочисленной армии болельщиков, которая поддерживает команду. А очки будем считать после того, как сыграем последний тур“, - цитирует футболиста клубный журнал Динамо.

Напомним, Караваев перешел в Динамо из Зари летом 2019 года. В этом сезоне футболист провел за киевлян 16 матчей в чемпионате Украины, где отдал две результативные передачи.