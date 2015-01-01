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Хавбек Динамо продолжит карьеру в Олимпике

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Никита Кравченко перебрался в донецкую команду на правах аренды.
Никита Кравченко
Никита Кравченко
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Никита Кравченко во второй половине сезона-2019/20 присоединится к донецкому Олимпику на правах аренды, сообщает официальный сайт киевлян.

Напомним, Кравченко перешел в Динамо летом 2015 года из Мариуполя. Футболист дебютировал за первую команду киевлян 6 апреля 2017 года в кубковой игре с Николаевом. 

Всего за столичный клуб Никита провел три матча.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо стал первым зимним новичком Александрии.

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Теги: футбол, Никита Кравченко, Динамо, Олимпик
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