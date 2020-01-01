Защитник Динамо стал первым зимним новичком Александрии
Наставник Александрии рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.
Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что первым новичком клуба в зимнее трансферное окно станет защитник Динамо Роман Вантух.
Читай также: Динамо летом вернет из аренды двух футболистов
“Мы хотели видеть этого игрока. Хорошо, что получилось договориться. Вантух вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк - со Львова.
Еще разговариваем с некоторыми футболистами. Для усиления - опорный полузащитник, крайний хавбек и нападающий“, - заявил Шаран в эфире телепрограммы Футбол News.
Отметим, что первую половину сезона Вантух провел в донецком Олимпике, отыграв 10 матчей и забив один гол.
Ранее сообщалось, что Александрия и Динамо встретятся в матче 1/4 финала Кубка Украины.
Полная версия правил