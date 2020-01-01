Защитник Динамо стал первым зимним новичком Александрии

Наставник Александрии рассказал об усилении команды в зимнее трансферное окно.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал, что первым новичком клуба в зимнее трансферное окно станет защитник Динамо Роман Вантух.

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“Мы хотели видеть этого игрока. Хорошо, что получилось договориться. Вантух вырастет как футболист в нашей команде. Тем более, он мой земляк - со Львова.

Еще разговариваем с некоторыми футболистами. Для усиления - опорный полузащитник, крайний хавбек и нападающий“, - заявил Шаран в эфире телепрограммы Футбол News.

Отметим, что первую половину сезона Вантух провел в донецком Олимпике, отыграв 10 матчей и забив один гол.

Ранее сообщалось, что Александрия и Динамо встретятся в матче 1/4 финала Кубка Украины.