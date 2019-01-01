Защитник Динамо может перебраться в Лос-Анджелес Гэлакси

Карлос Самбрано может продолжить карьеру в МЛС.

Защитник киевского Динамо Карлос Самбрано в скором времени может пополнить состав Лос-Анджелес Гэлакси.

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Как сообщает El Bocon, официальное подтверждение этой сделки появится уже в ближайшие дни. Однако пока неизвестно, идет ли речь об аренде футболиста или полноценном трансфере.

Сам футболист готов покинуть команду из-за того, что не играл за первую команду в 2019 году. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Самбрано составляет 1,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Карлос Самбрано мог оказаться в Ливерпуле.