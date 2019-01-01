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Динамо летом вернет из аренды двух футболистов

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Богдан Леднев и Александр Тымчик покинут Зарю по окончании сезона.
Богдан Леднев
Богдан Леднев
ФК Заря Луганск

Динамо вернет из аренды полузащитника Богдана Леднева и защитника Александра Тымчика, которые сейчас выступают за Зарю, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Отмечается, что футболисты присоединятся к “бело-синим“ летом следующего года.

Таким образом, Динамо не планирует продавать или обменивать этих игроков.

Также пресс-служба киевлян опровергла информацию о приобретении полузащитника Зари Дмитрия Иванисени.

Леднев защищает цвета луганского клуба с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 21 поединка за Зарю, где забил 10 голов.

Тымчик, в свою очередь,  выступает в составе Зари с февраля 2018 года. В этом сезоне на счету защитника 23 матча за команду во всех турнирах.

Ранее Динамо досрочно отозвало из аренды Назария Русина из-за допинг-скандала с Артемом Бесединым.

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Теги: футбол, Динамо, Заря, Богдан Леднев, Александр Тымчик
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