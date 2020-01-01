Суркис прокомментировал слухи об уходе Миколенко

Руководство Динамо не собирается продавать футболиста.

Защитник Динамо Виталий Миколенко не покинет команду в ближайшее время. Об этом сообщил Игорь Суркис в интервью официальному сайту киевлян.

“Динамо не планирует изменять своим принципам работы с молодыми воспитанниками клуба. Миколенко является важным игроком для нашей команды и расставание с ним в планы команды не входит“, - отметил Суркис.

В этом сезоне Миколенко провел за Динамо 24 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко может перебраться в турецкий гранд.