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Русин досрочно вернулся в Динамо

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Киевляне воспользовались опцией возвращения нападающего из-за дисквалификации Артема Беседина.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Назарий Русин, который последние полгода провел в луганской Заре на правах аренды, вернулся в стан “бело-синих“, сообщает официальный сайт столичного клуба.

Пока киевляне ожидают решения вопроса вокруг дисквалификации нападающего Артема Беседина, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения футболиста.

Таким образом, Русин поедет на зимние сборы с первой командой.

В этом сезоне Назарий Русин сыграл за Зарю 17 матчей, где забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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Теги: футбол, Назарий Русин, Заря, Динамо, УПЛ
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