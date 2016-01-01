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Игрок Динамо: Я сбитый летчик, который не нужен брестскому Динамо

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Футболист уверен, что не сможет реанимировать карьеру.
Никита Корзун
Никита Корзун
Getty Images

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун, который на данный момент выступает за Вилафранкенсе на правах аренды, прокомментировал слухи о переходе в брестское Динамо.

"Я сбитый летчик, который не нужен брестскому Динамо. Успокойтесь. Предложения не было. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.

Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию. Но в Беларуси хороший чемпионат за которым интересно наблюдать", - сказал Корзун в интервью Прессбол.

Напомним, Никита Корзун перебрался в киевское Динамо из минского Динамо в 2016 году. В составе киевлян белорус закрепиться не сумел, поэтому поиграл на правах аренды за Аль-Фатех, минское Динамо и Вилафранкенсе.

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Теги: Динамо, Никита Корзун
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