Игрок Динамо: Я сбитый летчик, который не нужен брестскому Динамо
Футболист уверен, что не сможет реанимировать карьеру.
Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун, который на данный момент выступает за Вилафранкенсе на правах аренды, прокомментировал слухи о переходе в брестское Динамо.
"Я сбитый летчик, который не нужен брестскому Динамо. Успокойтесь. Предложения не было. Кому я нужен? Как из второго дивизиона переходить в чемпионскую команду.
Мне хочется поиграть в Европе, попробовать все это. Только поэтому поехал в Португалию. Но в Беларуси хороший чемпионат за которым интересно наблюдать", - сказал Корзун в интервью Прессбол.
Напомним, Никита Корзун перебрался в киевское Динамо из минского Динамо в 2016 году. В составе киевлян белорус закрепиться не сумел, поэтому поиграл на правах аренды за Аль-Фатех, минское Динамо и Вилафранкенсе.
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