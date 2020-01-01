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Зубков: Слышал о разговорах о нескольких итальянских клубах, но я люблю конкретику

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Украинец - о возможном трансфере в итальянский клуб.
Александр Зубков
Александр Зубков
fradi.hu

Вингер донецкого Шахтера Александр Зубков, который ныне выступает за венгерский Ференцварош на правах аренды, прокомментировал возможный трансфер в итальянскую команду.

"По поводу Италии могу только сказать, что слышал о разговорах о нескольких итальянских клубах. Но я люблю, когда есть конкретика. Поэтому, пока что мои мысли в отпуске. Наслаждаюсь отдыхом и медовым месяцем со своей женой и о футболе не думаю.

Какой чемпионат нравится? Нравятся топ-чемпионаты – Англия, Италия, Испания", - признался Зубков.

В текущем сезоне Александр Зубков провел за Ференцварош 27 матчей, в которых сумел отличиться пятью голами.

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Теги: Александр Зубков, Ференцварош
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