Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером

Бразилец планирует покинуть чемпионов Украины.

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал слухи о возможном переходе в бразильский Интернасьонал.

"Не хочу сейчас говорить об этом. Если я не перейду в Интернасьонал, то буду потом виноват. В данный момент у меня остался всего один год контракта с моым нынешним клубом - Шахтером. Я не буду его продлевать. Если я и вернусь в Бразилию, то Интернасьонал будет единственной командой, в которой я окажусь.

Не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему заинтересован в моих услугах. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", - приводит слова Тайсона бразильский портал Zona Mista.

В текущем сезоне бразильский вингер провел 18 матчей за "горняков", забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с Шахтером действует до лета 2021 года.