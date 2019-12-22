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Тайсон не будет продлевать контракт с Шахтером

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Бразилец планирует покинуть чемпионов Украины.
Тайсон
Тайсон
Getty Images

Полузащитник Шахтера Тайсон прокомментировал слухи о возможном переходе в бразильский Интернасьонал.

"Не хочу сейчас говорить об этом. Если я не перейду в Интернасьонал, то буду потом виноват. В данный момент у меня остался всего один год контракта с моым нынешним клубом - Шахтером. Я не буду его продлевать. Если я и вернусь в Бразилию, то Интернасьонал будет единственной командой, в которой я окажусь.

Не знаю, будет ли этот клуб по-прежнему заинтересован в моих услугах. Если президент захочет, то я подпишу предварительный контракт", - приводит слова Тайсона бразильский портал Zona Mista.

В текущем сезоне бразильский вингер провел 18 матчей за "горняков", забив семь голов и отдав одну результативную передачу. Его контракт с Шахтером действует до лета 2021 года.

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Теги: Тайсон, Шахтер, Украина
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Porebrik    22.12.2019, 11:56
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