Коринтианс не может договориться с Динамо о трансфере Сидклея

Бразильский клуб не устраивает сумма, которую потребовали "бело-синие".

Переход защитника Динамо Сидклея в бразильский Коринтианс под угрозой срыва.

Как сообщает Gazeta Esportiva, бразильский клуб рассчитывал усилить состав левым вингером Динамо и начал переговоры о трансфере. Киевляне потребовали за Сидклея 5 миллионов евро, однако Коринтианс эта сумма не устраивает

Сидклей пополнил состав Динамо летом 2018 года, перейдя из Атлетико Паранаэнсе за 5 миллионов евро. Футболисту так и не удалось закрепиться в основном составе, и в текущем сезоне он не сыграл ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что Сидклей может покинуть Динамо из-за семейных обстоятельств.