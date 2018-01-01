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Коринтианс не может договориться с Динамо о трансфере Сидклея

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Бразильский клуб не устраивает сумма, которую потребовали "бело-синие".
Сидклей
Сидклей
dynamo.kiev.ua

Переход защитника Динамо Сидклея в бразильский Коринтианс под угрозой срыва.

Как сообщает Gazeta Esportiva, бразильский клуб рассчитывал усилить состав левым вингером Динамо и начал переговоры о трансфере. Киевляне потребовали за Сидклея 5 миллионов евро, однако Коринтианс эта сумма не устраивает

Сидклей пополнил состав Динамо летом 2018 года, перейдя из Атлетико Паранаэнсе за 5 миллионов евро. Футболисту так и не удалось закрепиться в основном составе, и в текущем сезоне он не сыграл ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что Сидклей может покинуть Динамо из-за семейных обстоятельств.

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Теги: Сидклей, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, трансфер, футбол, Коринтианс
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