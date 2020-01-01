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Динамо собирается досрочно вернуть Русина из аренды

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Первую половину сезона Назарий Русин провел в Заре на правах аренды.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Заря

Нападающий Динамо Назарий Русин уже этой зимой может вернуться из аренды в стан киевского клуба.

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Первую половину сезона-2019/20 Назарий провел в аренде в луганской Заре, однако киевляне твердо намерены вернуть его обратно. По информации dynamo.kiev.ua, решение уже принято и ко второй половине сезона Русин будет готовиться уже с киевлянами.

Источник отмечает, что главный тренер Зари Виктор Скрипник рассчитывает сохранить игрока в команде, поэтому Заря попытается договориться о том, чтобы Русин продолжил выступление до конца сезона.

Стоит сказать, что арендное соглашение рассчитано на один год, но в контракте прописан пункт о досрочном расторжении в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Артем Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста. Киевляне уже прокомментировали эту новость.

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Теги: Назарий Русин, Заря Луганск, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, Заря, Динамо
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Источник: dynamo.kiev.ua

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