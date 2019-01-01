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Динамо опубликовало официальное заявление по поводу Беседина

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В клубе подтвердили информацию о положительной допинг-пробе своего футболиста.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Официальный сайт Динамо опубликовал заявление, где представители клуба прокомментировали информацию о дисквалификации нападающего Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

“19 декабря 2019 года ФК Динамо Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур“, - сказано в заявлении.

Отметим, что Артема Беседина отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней.

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Теги: футбол, Динамо, Артем Беседин
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