Динамо опубликовало официальное заявление по поводу Беседина

В клубе подтвердили информацию о положительной допинг-пробе своего футболиста.

Официальный сайт Динамо опубликовал заявление, где представители клуба прокомментировали информацию о дисквалификации нападающего Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.

“19 декабря 2019 года ФК Динамо Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.

Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур“, - сказано в заявлении.

Отметим, что Артема Беседина отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней.