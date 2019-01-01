Динамо опубликовало официальное заявление по поводу Беседина
В клубе подтвердили информацию о положительной допинг-пробе своего футболиста.
Официальный сайт Динамо опубликовал заявление, где представители клуба прокомментировали информацию о дисквалификации нападающего Артема Беседина из-за проваленного допинг-теста.
“19 декабря 2019 года ФК Динамо Киев был официально уведомлен о возможном нарушении Артемом Бесединым антидопинговых правил УЕФА. На данный момент все нюансы и обстоятельства выясняются.
Поэтому, а также соблюдая требования о конфиденциальности, ФК Динамо Киев не может предоставить футбольной общественности более детальную информацию до окончания соответствующих процедур“, - сказано в заявлении.
Отметим, что Артема Беседина отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней.
Полная версия правил