Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста

Украинца отстранили от футбола на 30 дней.

Форвард Динамо Артем Беседин провалил допинг-тест после выездного матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме, сообщает Football.ua.

Отмечается, что игрока отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

УЕФА уже начал расследование по данному делу. Накануне киевляне получили официальное письмо от организации.

До 17 января должно состояться слушание.