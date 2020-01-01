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Беседин получил дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста

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Украинца отстранили от футбола на 30 дней.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

Форвард Динамо Артем Беседин провалил допинг-тест после выездного матча пятого тура группового этапа Лиги Европы против Мальме, сообщает Football.ua.

Отмечается, что игрока отстранили от любой футбольной деятельности на 30 дней. Детали пока неизвестны.

УЕФА уже начал расследование по данному делу. Накануне киевляне получили официальное письмо от организации.

До 17 января должно состояться слушание.

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Теги: футбол, Артем Беседин, Динамо
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Источник: football.ua

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