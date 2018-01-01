Ультрас WBC осудили фанатов Динамо, митинговавших под Нацбанком

Болельщики столичного клуба провели митинг в поддержку президента команды.

Сегодня, 19 декабря, под стенами Нацбанка прошел митинг с болельщиками киевского Динамо в поддержку президента клуба в вопросе денег от национализации Приватбанка.

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Напомним, в 2016 году братьев Суркисов признали связанными с прежним руководством банка людьми, поэтому их средства со счетов списали в пользу государства.

На этой неделе должно было состояться заседание Верховного Суда, который мог принять решение о возвращении семье Суркисов больше 1 млрд гривен.

Главным на акции был президент фан-клуба Динамо Сергей Михайленко.

“Я чужие деньги не считал, но какая бы сумма там не была, ему будет достаточно для участия клуба в УПЛ и еврокубках.

Есть судебные решения, которые не исполняются. Поэтому собрались болельщики, чтобы поддержать руководство клуба и привлечь внимание украинского общества.

Мы очень переживаем, ведь хотим, чтобы клуб продолжал выступление. Надеюсь, нас услышат“, - заявил Михайленко во время интервью на канале 112 Украина.

Дело в том, что сразу после этого главные ультрас столичного клуба - WBC поспешили откреститься от митинга и выступили с жестким заявлением.

“Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами Динамо митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов.

Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения принимал участие в этом фрик-шоу или будет принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт“ - написали представители ультрас на своей странице в Facebook.

Позже на телеграм-каналах, связанных с фанатами Динамо, начала появляться информация, что митинг был проплаченным: за час нахождения на акции участники получили по 100 грн.

С заявлением также выступил Национальный банк.

“Обидно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов Динамо в заблуждение, отправляя их в Национальный банк требовать средства, которые необходимо требовать собственно от братьев Суркисов. Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения ни одного суда, которое обязывало бы Национальный банк выплачивать средства акционерам Динамо“ - сказано в сообщении НБУ на сайте агентства Интерфакс - Украина.

Ранее ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба.