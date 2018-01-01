Ультрас WBC осудили фанатов Динамо, митинговавших под Нацбанком
Сегодня, 19 декабря, под стенами Нацбанка прошел митинг с болельщиками киевского Динамо в поддержку президента клуба в вопросе денег от национализации Приватбанка.
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Напомним, в 2016 году братьев Суркисов признали связанными с прежним руководством банка людьми, поэтому их средства со счетов списали в пользу государства.
На этой неделе должно было состояться заседание Верховного Суда, который мог принять решение о возвращении семье Суркисов больше 1 млрд гривен.
Главным на акции был президент фан-клуба Динамо Сергей Михайленко.
“Я чужие деньги не считал, но какая бы сумма там не была, ему будет достаточно для участия клуба в УПЛ и еврокубках.
Есть судебные решения, которые не исполняются. Поэтому собрались болельщики, чтобы поддержать руководство клуба и привлечь внимание украинского общества.
Мы очень переживаем, ведь хотим, чтобы клуб продолжал выступление. Надеюсь, нас услышат“, - заявил Михайленко во время интервью на канале 112 Украина.
Дело в том, что сразу после этого главные ультрас столичного клуба - WBC поспешили откреститься от митинга и выступили с жестким заявлением.
“Сегодня мы узнали, что какие-то ряженые клоуны с флагами Динамо митинговали под Нацбанком в поддержку бизнес-интересов Суркисов.
Если вдруг окажется, что кто-то из нашего движения принимал участие в этом фрик-шоу или будет принимать участие в подобных мероприятиях в будущем, то вход на фанатский сектор таким персонажам будет закрыт“ - написали представители ультрас на своей странице в Facebook.
Позже на телеграм-каналах, связанных с фанатами Динамо, начала появляться информация, что митинг был проплаченным: за час нахождения на акции участники получили по 100 грн.
С заявлением также выступил Национальный банк.
“Обидно видеть, как владельцы знаменитого киевского футбольного клуба вводят фанов Динамо в заблуждение, отправляя их в Национальный банк требовать средства, которые необходимо требовать собственно от братьев Суркисов. Это фейк и откровенная ложь фанам. Нет ни одного решения ни одного суда, которое обязывало бы Национальный банк выплачивать средства акционерам Динамо“ - сказано в сообщении НБУ на сайте агентства Интерфакс - Украина.
Ранее ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба.
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