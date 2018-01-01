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Рафаилов: У Шахтера нет конкуренции в УПЛ

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Остальные команды ведут борьбу за вторую и третью строчку.
Сергей Рафаилов
Сергей Рафаилов
ФК Заря

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился мнением по поводу уровня национального чемпионата. 

“Сейчас целый ряд команд претендует на призовые места. Нынешние места и турнирная таблица показывают, что Шахтер идет вне конкуренции и по составу, и по финансовым, и по игровым возможностям.

Все остальные клубы идут довольно плотно. Заря, Динамо, Десна, Александрия. Все эти команды будут бороться за два призовых места. Но вся борьба еще впереди.

Сейчас в нашей стране очень равный футбол. Плохо только то, что выравнивается он не вверх.

Посмотрите коэффициенты УЕФА. О них я тоже говорил. Положение очень неприятное. Даже Кипр нас обошел“, - рассказал Рафаилов для пресс-службы клуба.

Отметим, что Рафаилов рассказал по поводу условий аренды игроков киевского Динамо.

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Теги: Сергей Рафаилов, Заря, УПЛ, футбол
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