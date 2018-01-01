Рафаилов: У Шахтера нет конкуренции в УПЛ

Остальные команды ведут борьбу за вторую и третью строчку.

Генеральный директор Зари Сергей Рафаилов поделился мнением по поводу уровня национального чемпионата.

“Сейчас целый ряд команд претендует на призовые места. Нынешние места и турнирная таблица показывают, что Шахтер идет вне конкуренции и по составу, и по финансовым, и по игровым возможностям.

Все остальные клубы идут довольно плотно. Заря, Динамо, Десна, Александрия. Все эти команды будут бороться за два призовых места. Но вся борьба еще впереди.

Сейчас в нашей стране очень равный футбол. Плохо только то, что выравнивается он не вверх.

Посмотрите коэффициенты УЕФА. О них я тоже говорил. Положение очень неприятное. Даже Кипр нас обошел“, - рассказал Рафаилов для пресс-службы клуба.

Отметим, что Рафаилов рассказал по поводу условий аренды игроков киевского Динамо.