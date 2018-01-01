Попов: Я бы не сказал, что сделал огромный прорыв в этом году

Впереди много работы.

Защитник Динамо Киев Денис Попов подвел итоги 2019 года.

“Я бы не сказал, что сделал огромный прорыв в своей карьеры в этом году. Это был шаг вперед, безусловно. Но до прорыва еще далековато.

Читай также: Бурда: За границей игроков заставляют давать послематчевые комментарии, а нас - нет

Мне надо многому научиться, усовершенствовать многие аспекты своей игры, чтобы двигаться вперед более уверенно.

Не буду отрицать, что этот футбольный год был положительным для меня, но впереди еще очень много работы.

Я сталкиваюсь с различными мнениями в интернете. Современный футбольный мир устроен так, что отстраниться от обсуждений, комментариев и дискуссий просто невозможно.

Есть интересные мнения, есть моменты, которые можно обсудить, но много откровенно агрессивных и непрофессиональных комментариев. Иногда эти оскорбления и комментарии вызывают полнейшее непонимание.

Читай также: Шовковский: Динамо - это команда среднего уровня, Шахтер уровнем повыше

Но я хочу пожелать настоящим болельщикам всегда оставаться настоящими болельщиками.

Это значит, поддерживать свою любимую команду, радоваться ее победам и вместе переживать поражения.

Мы серьезно работаем на тренировках, чтобы порадовать их в играх. Желаю всем нам терпения и прогресса!“, - приводит слова Попова официальный сайт Динамо.

Ранее стали известны результаты жеребьевки Кубка Украины.