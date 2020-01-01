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Кубок Украины: Динамо в 1/4 финала сыграет с Александрией, Десна - с Ворсклой

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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала
Кубок Украины: результаты жеребьевки 1/4 финала
УАФ

Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

По итогам жеребьевки стали известны четвертьфинальные пары:

Динамо Киев - Александрия

Минай (Ужгород) - Ингулец (Петрово)

Альянц (Липовая Долина) - Мариуполь

Десна (Чернигов) - Ворскла (Полтава)

Напомним, на этой стадии команды определяют победителя по результатам одного матча. Базовый день проведения матчей - 4 марта 2020 года.

Финал Кубка Украины назначен на 13 мая 2020 года.

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