Кубок Украины: Динамо в 1/4 финала сыграет с Александрией, Десна - с Ворсклой
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.
По итогам жеребьевки стали известны четвертьфинальные пары:
Динамо Киев - Александрия
Минай (Ужгород) - Ингулец (Петрово)
Альянц (Липовая Долина) - Мариуполь
Десна (Чернигов) - Ворскла (Полтава)
Напомним, на этой стадии команды определяют победителя по результатам одного матча. Базовый день проведения матчей - 4 марта 2020 года.
Финал Кубка Украины назначен на 13 мая 2020 года.
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