Кубок Украины: Динамо в 1/4 финала сыграет с Александрией, Десна - с Ворсклой

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

Сегодня, 18 декабря, в Доме футбола состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

По итогам жеребьевки стали известны четвертьфинальные пары:

Динамо Киев - Александрия

Минай (Ужгород) - Ингулец (Петрово)

Альянц (Липовая Долина) - Мариуполь

Десна (Чернигов) - Ворскла (Полтава)

Напомним, на этой стадии команды определяют победителя по результатам одного матча. Базовый день проведения матчей - 4 марта 2020 года.

Финал Кубка Украины назначен на 13 мая 2020 года.