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Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: видео онлайн трансляция

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Сегодня все участники четвертьфинальной стадии турнира узнают своих соперников.

Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала
Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала
УАФ

Сегодня, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2019/20 среди женских и мужских команд.

Среди мужских команд в четвертьфинале сыграют Ингулец, Ворскла, Десна, Александрия, Минай, Альянс, Мариуполь и Динамо Киев.

В церемонии жеребьевки возьмут участие победительница конкурса красоты Мисс Украина-2018 Леонила Гузь и известны спортивный журналист и ведущий Игорь Цыганык.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция жеребьевки, которая начнется в 13:00:

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Теги: Кубок Украины по футболу, видео обзор, видео, онлайн трансляция, футбол, Украина
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