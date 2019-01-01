Жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины: видео онлайн трансляция

Сегодня все участники четвертьфинальной стадии турнира узнают своих соперников.

Кубок Украины: жеребьевка 1/4 финала УАФ Сегодня, 18 декабря, в конференц-зале Дома футбола состоится жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2019/20 среди женских и мужских команд. Среди мужских команд в четвертьфинале сыграют Ингулец, Ворскла, Десна, Александрия, Минай, Альянс, Мариуполь и Динамо Киев. В церемонии жеребьевки возьмут участие победительница конкурса красоты Мисс Украина-2018 Леонила Гузь и известны спортивный журналист и ведущий Игорь Цыганык. Вашему вниманию видео онлайн трансляция жеребьевки, которая начнется в 13:00:

Горемыкина Екатерина