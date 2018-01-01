Цитаишвили: Приложу все усилия, чтобы проявить себя в Динамо

Футболист не собирается покидать столичный клуб.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заявил, что не думает об уходе из Динамо.

“Этот год сложился для меня достаточно хорошо, даже несмотря на то, что на клубном уровне я играл нечасто. Такой период в карьере тоже нужен. В этот момент главное проявить терпение и упорство, работать и бороться за свой шанс выйти в основном составе. Думаю, что такие периоды есть у каждого игрока. Я никуда не собираюсь уходить, моя задача - проявить себя в Динамо. Для этого я приложу все усилия и умения.

Все зависит только от меня. У нас в команде большая конкуренция и нужно быть хорошо готовым для того, чтобы ее выиграть. Для меня очень важно стать игроком первой команды, потому что сейчас я нахожусь между основой и дублем. Постараюсь заслужить доверие тренерского штаба и доказать, что достоин выступать в главной команде Динамо“.

Футболист вспомнил победу на чемпионате мира U-20.

“Да, такое не забудется никогда. Горд, что сумел достойно представить страну в футбольном мире и очень рад нашей громкой победе.

Также Георгий рассказал о планах на будущее.

План? Я возвращаюсь в Киев, потом у нас медосмотр и первый сбор. Мы все понимаем важность подготовительного периода и свою ответственность перед болельщиками. Очень хочется, чтобы в дальнейшем игроки с фанатами Динамо были одним целым. Чтобы наше общение и после успехов, и после неудач, было уважительным и у нас не возникало проблем во взаимоотношениях“, - цитирует Цитаишвили клубный сайт Динамо.

Ранее Цитаишвили признался, что мог выбрать Шахтер, но рад, что оказался в Динамо.