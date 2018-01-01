Цитаишвили: Приложу все усилия, чтобы проявить себя в Динамо
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили заявил, что не думает об уходе из Динамо.
“Этот год сложился для меня достаточно хорошо, даже несмотря на то, что на клубном уровне я играл нечасто. Такой период в карьере тоже нужен. В этот момент главное проявить терпение и упорство, работать и бороться за свой шанс выйти в основном составе. Думаю, что такие периоды есть у каждого игрока. Я никуда не собираюсь уходить, моя задача - проявить себя в Динамо. Для этого я приложу все усилия и умения.
Все зависит только от меня. У нас в команде большая конкуренция и нужно быть хорошо готовым для того, чтобы ее выиграть. Для меня очень важно стать игроком первой команды, потому что сейчас я нахожусь между основой и дублем. Постараюсь заслужить доверие тренерского штаба и доказать, что достоин выступать в главной команде Динамо“.
Футболист вспомнил победу на чемпионате мира U-20.
“Да, такое не забудется никогда. Горд, что сумел достойно представить страну в футбольном мире и очень рад нашей громкой победе.
Также Георгий рассказал о планах на будущее.
План? Я возвращаюсь в Киев, потом у нас медосмотр и первый сбор. Мы все понимаем важность подготовительного периода и свою ответственность перед болельщиками. Очень хочется, чтобы в дальнейшем игроки с фанатами Динамо были одним целым. Чтобы наше общение и после успехов, и после неудач, было уважительным и у нас не возникало проблем во взаимоотношениях“, - цитирует Цитаишвили клубный сайт Динамо.
Ранее Цитаишвили признался, что мог выбрать Шахтер, но рад, что оказался в Динамо.
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