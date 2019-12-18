Шовковский: Динамо - это команда среднего уровня, Шахтер уровнем повыше

Легендарный голкипер отметил, что киевлянам тяжело конкурировать с игроками донецкой команды.

Бывший вратарь киевского Динамо и сборной Украины Александр Шовковский, который ныне является ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, высказался по поводу борьбы своего бывшего клуба с донецким Шахтером.

“Я согласен со словами Александра Хацкевича, на сегодняшний день Динамо - это команда среднего уровня. Топ-клуб - это команда, которая постоянно играет в Лиге чемпионов и выходит из группы.

Шахтер сегодня уровнем повыше, чем Динамо. В УПЛ они оба топ-клуба, а в европейском футболе дончане будут повыше. Чтобы сделать топ-команду, нужно иметь возможности президенту и инвесторам. С таким подбором игроков киевлянам тяжело будет соревноваться с игроками Шахтера.

Однако никогда просто не было и не будет. Они потеряли много очков, где не должны были упускать их. Всегда так казалось перед играми, но когда уже смотришь сам футбол, то на поле две равные команды“, - рассказал Александр в интервью Youtube-каналу Вацко Live.

Ранее Александр Шовковский поделился ожиданиями от Евро-2020.