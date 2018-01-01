Бурда: У меня есть мечта - поехать на Евро

Украинский защитник хочет быстрее восстановиться, чтоб поехать на чемпионат Европы.

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, что хочет поехать со сборной Украиной на Евро.

“У меня была и остается мечта - поехать на Евро. Произошло то, что я травмировался, но никто не знает, как будет дальше. Буду стараться, я очень хочу поехать на Евро.

Атмосфера в сборной прекрасная, не знаю, как было раньше, ведь тогда я не был в сборной. Это зависит от тренера, от ребят.

Там есть ребята, которые задают тон этой атмосфере, шуткам. Зинченко веселый, Ярмоленко тоже“, - приводит слова Бурды XSPORT VLOG.

Напомним, что Бурда выбыл до апреля из-за травмы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет два матча перед Евро.