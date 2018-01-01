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Бурда: У меня есть мечта - поехать на Евро

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Украинский защитник хочет быстрее восстановиться, чтоб поехать на чемпионат Европы.
Никита Бурда
Никита Бурда
ФК Динамо

Защитник Динамо Никита Бурда рассказал, что хочет поехать со сборной Украиной на Евро.

“У меня была и остается мечта - поехать на Евро. Произошло то, что я травмировался, но никто не знает, как будет дальше. Буду стараться, я очень хочу поехать на Евро. 

Атмосфера в сборной прекрасная, не знаю, как было раньше, ведь тогда я не был в сборной. Это зависит от тренера, от ребят.

Там есть ребята, которые задают тон этой атмосфере, шуткам. Зинченко веселый, Ярмоленко тоже“, - приводит слова Бурды XSPORT VLOG.

Напомним, что Бурда выбыл до апреля из-за травмы.

Ранее сообщалось, что сборная Украины проведет два матча перед Евро.

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Теги: Никита Бурда, Динамо Киев, футбол
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