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Самбрано: В Европе более конкурентные чемпионаты

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Перуанец хотел бы попробовать свои силы в других европейских чемпионатах.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
ФК Динамо

Защитник Динамо Карлос Самбрано заявил, что хочет поиграть в Европе.

“В 2019 году у меня были две разных истории. Одна - с клубом, а вторая - с национальной сборной. Так бывает в футболе из-за неспортивных факторов, которые нужно оставить в стороне и забыть.

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Я продолжаю самостоятельно тренироваться, ведь хочу играть за национальную сборную. У меня постоянно есть предложения, но все упирается в экономическую сторону. 

Мне нравится в Европе. Я бы продолжал здесь жить, чемпионаты более конкурентные. Но и футбол Бразилии, Аргентины, Мексики не отстает. Чемпионат Перу продолжает развиваться“, - приводит слова Самбрано Futbolperuano.

Отметим, что Самбрано не против покинуть Динамо.

Ранее сообщалось, что перуанец ушел в досрочный отпуск. 

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