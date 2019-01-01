Михайличенко: Мне кажется, настоящий болельщик всегда должен быть с командой
Наставник киевлян раскритиковал поведение фанатов клуба.
Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко высказался по поводу жесткой критики в адрес клуба со стороны фанатов после неудачных выступлений.
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"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат.
Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой и верить в нее", - сказал Михайличенко в рамках программы Профутбол.
Отметим, что наставник "бело-синих" рассказал, что Динамо постарается усилить команду зимой.
Ранее сообщалось, что ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба.
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