Михайличенко: Мне кажется, настоящий болельщик всегда должен быть с командой

Наставник киевлян раскритиковал поведение фанатов клуба.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко высказался по поводу жесткой критики в адрес клуба со стороны фанатов после неудачных выступлений.

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"Легко быть с командой, когда у нее все получается и есть результат. Но бывают и непредвиденные моменты, и тяжелые матчи, и не заслуженный, может быть, результат.

Мне кажется, что настоящий болельщик всегда должен быть с командой и верить в нее", - сказал Михайличенко в рамках программы Профутбол.

Отметим, что наставник "бело-синих" рассказал, что Динамо постарается усилить команду зимой.

Ранее сообщалось, что ультрас Динамо объяснили свой протест против клуба.