"Тебя никто и никогда не сломает": Динамо поддержало Зозулю

Киевляне считают, что правда на стороне украинца.

Киевское Динамо поддержало форварда Альбасете Романа Зозулю, которого оскорбили болельщики Райо Вальекано во время матча Сегунды.

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“Твой бойцовский характер и воля к правде и чести, патриотизм всегда были и остаются главными добродетелями.

Тебя никто и никогда не сломает, правда на твоей стороне. Роман, мы с тобой“, - написали представители клуба на странице в Facebook.

Отметим, что Роман Зозуля является воспитанником Динамо. Он представлял клуб с 2006 по 2011 год.

Напомним, матч Сегунды между Райо Вальекано - Альбасете был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес Романа Зозули. Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра прервать поединок.

Ранее Роман Зозуля красиво ответил ультрас Райо Вальекано.