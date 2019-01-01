"Мы с тобой": Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с фанатами Райо Вальекано
Президент Украины отметил, что футболиста поддерживает вся страна.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки украинскому нападающему Альбасете Роману Зозуле.
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“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!
Ты не только классный футболист, ты еще и патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.
Мы с тобой! Жму руку!“, - написал Зеленский на своей странице в Facebook.
Напомним, матч Сегунды между Райо Вальекано - Альбасете был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес Романа Зозули. Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра прервать поединок.
Ранее Роман Зозуля красиво ответил ультрас Райо Вальекано.
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