"Мы с тобой": Зеленский поддержал Зозулю в конфликте с фанатами Райо Вальекано

Президент Украины отметил, что футболиста поддерживает вся страна.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил слова поддержки украинскому нападающему Альбасете Роману Зозуле.

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“Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина!

Ты не только классный футболист, ты еще и патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным.

Мы с тобой! Жму руку!“, - написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Напомним, матч Сегунды между Райо Вальекано - Альбасете был остановлен из-за оскорбительных выкриков с трибун в адрес Романа Зозули. Руководство Ла Лиги поддержало решение арбитра прервать поединок.

Ранее Роман Зозуля красиво ответил ультрас Райо Вальекано.